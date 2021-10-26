В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за COVID-19: сколько продлятся каникулы и куда пустят только с QR-кодом с 30 октября

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В Новосибирской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ввели дополнительные антиковидные ограничения.

По указу президента Владимира Путина, в Новосибирской области официально объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом продление выходных после 7 ноября не планируется, об этом сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов на брифинге в правительстве 26 октября.

Рассказываем, какие ограничения будут действовать в регионе уже в предстоящую субботу, 30 октября.

Аквапарк и зоопарк

В Новосибирской области с 30 октября 2021 года приостанавливается посещения гражданами аквапарка, а также закрытых павильонов зоопарка. Решение принято в соответствии с поручением главы государства и решением регионального оперативного штаба.

Общепит

Также приостанавливается работа объектов общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Исключения: услуги по доставке заказов, обслуживание на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказание услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс и автозаправочных станций.

Работа в обычном режиме

Детские сады продолжат работу с 1 по 3 ноября. Решение принято в связи с тем, что многие родители будут задействованы на рабочих местах в период нерабочих дней.

Также с 30 октября по 7 ноября на каникулы выходят школьники.

Торговые центры продолжат работу в обычном режиме при обязательном соблюдении требований санитарной безопасности — ношении защитных масок и обязательном измерении температуры.

Введение QR-кодов

В Новосибирской области планировали ввести QR-коды с 8 ноября, однако они начинают действовать с 30 октября. Решение действует при посещении: концертных организаций, физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе фитнес-центров, аттракционов и детско-развлекательных центров. Однако это ограничение не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

Вместо QR-кодов также можно предоставить иные документы:

• сертификат о проведённой профилактической прививке на бумажном носителе;

• отрицательный ПЦР-тест, который действителен на протяжении 72 часов;

• справка о перенесённом коронавирусе, но с даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев;

• справка из медицинской организации, оказывающая амбулаторную поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Документ должен быть заверен лечащим врачом и руководителем медицинской организации.

Как объяснил первый замгубернатора Юрий Петухов, QR-коды действуют на мероприятиях при количестве посетителей от 100 человек. Если число меньше, то заведение работает в обычном режиме: с ношением масок и температурным контролем.

Меры по вакцинации

Как рассказал первый замгубернатора Юрий Петухов, в регионе «вопрос вакцинации стоит одним из наиболее важных». В связи с этим работодателям рекомендовано обеспечить работников выходными днями с сохранением заработной платы для вакцинации от COVID-19.

Работающим гражданам от 60 лет рекомендовано на четыре дня отправить на удалённую работу для прививки от коронавируса. Поручение не распространяется на тех, кто уже поставил прививку или переболел коронавирусом в течение последних шести календарных месяцев.

Граждан до 60 лет рекомендовано освободить от работы на два дня для вакцинации. Заработная плата также будет сохранена.

Напомним, 26 октября первый замгубернатора Юрий Петухов объяснил, при каких условиях в Новосибирской области может быть продлён режим нерабочих дней.