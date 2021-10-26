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Часть павильонов Новосибирского зоопарка закроют для посещения с 30 октября

Фото Часть павильонов Новосибирского зоопарка закроют для посещения с 30 октября
Фото Часть павильонов Новосибирского зоопарка закроют для посещения с 30 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области с 30 октября вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Жители не смогут посещать аквапарк, закрытые павильоны зоопарка и кафе после 23 часов.

Дополнительные ограничения вводятся из-за коронавируса в Новосибирске. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены выходные дни, кроме того, введён запрет на посещение ряда объектов. В частности, уже с субботы, 30 октября, новосибирцы не смогут пройти в крытые павильоны Новосибирского зоопарка, в аквапарк. Закрыты после 23 часов будут объекты общепита.

Об этом на брифинге 26 октября рассказал первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«В соответствии с поручениями главы государства и решением оперативного штаба, с 30 октября 2021 года приостанавливается посещение гражданами аквапарка, крытых павильонов зоопарка», – сказал Петухов.

Также с 30 октября в регионе будет запущена система QR-кодов. Без такого кода, либо справки о недавно перенесённом коронавирусе, либо без медотвода, не пустят в театры и кинотеатры.

Что касается посещения торговых центров, то они пока не подпадают под ограничение. На входах в ТЦ по-прежнему будут измерять температуру и требовать соблюдение масочного режима.

Напомним, ранее власти Новосибирской области назвали условия продления режима нерабочих дней в регионе после 7 ноября.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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