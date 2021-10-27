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ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0

Фото ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0
Фото ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0

Фото pixabay.com

Выдача кредитов будет реализована на базе кредитного конвейера ПСБ, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям обновлённой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.

Льготные меры поддержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из 1 МРОТ каждому работнику предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90 % с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3 %.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и ИП. При этом кредиты по льготной ставке будут выдаваться заёмщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.

«ПСБ, являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. Именно этот сектор экономики наиболее чувствителен к изменяющейся ситуации на рынке, и перезапуск программы ФОТ 3.0 поможет бизнесменам сохранить и поддержать своё дело в условиях новых антиковидных ограничений. ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 миллиардов рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей. Мы уверены, что льготное кредитование по обновлённой госпрограмме сохранит свою эффективность и востребованность со стороны предпринимателей», – отметил Кирилл Тихонов, вице-президент – заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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