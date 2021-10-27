Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида. Делать повторную прививку раньше не стоит, считает иммунолог, академик Валерий Черешнев. Слишком частая вакцинация грозит вызвать иммунологический паралич.

«Перебарщивать» с ревакцинацией не стоит. «Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <...> Защита, я делаю все через три-четыре недели», – рассказал ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Валерий Черешнев.

«[Ревакцинация] через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? ... развивается иммунологический паралич».

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.

Учёный опасается, что слишком частая ревакцинация способна истощить иммунную систему. Гипериммунизация вместо защиты даст обратный эффект – разовьётся вторичный иммунодефицит.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – утверждает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Врачи считают, что полгода – самый верный срок для ревакцинации. «Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела.

А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител»,

– рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

Минздрав России вообще не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией. Но доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов в недавней видеолекции пояснил уровни защиты в зависимости от показателей теста. Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 % вероятности, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммом – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Ранее инфекционист Алексей Яковлев отмечал риск антителозависимого усиления инфекции (ADE). Но пока нет ни одного задокументированного случая антителозависимого усиления инфекции. «Да, это редкое событие, сопоставимое с тем, что метеорит упадёт вам на голову», – говорит Яковлев.

Сиб.фм ранее рассказывал, какие показатели разных тестов на коронавирус врачи называли защитным уровнем.