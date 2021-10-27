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общество

Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто

Фото Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто
Фото Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида. Делать повторную прививку раньше не стоит, считает иммунолог, академик Валерий Черешнев. Слишком частая вакцинация грозит вызвать иммунологический паралич.

«Перебарщивать» с ревакцинацией не стоит. «Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <...> Защита, я делаю все через три-четыре недели», – рассказал ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Валерий Черешнев.

«[Ревакцинация] через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? ... развивается иммунологический паралич».

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.

Учёный опасается, что слишком частая ревакцинация способна истощить иммунную систему. Гипериммунизация вместо защиты даст обратный эффект – разовьётся вторичный иммунодефицит.

Фото Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто 2

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – утверждает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Врачи считают, что полгода – самый верный срок для ревакцинации. «Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела.

А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител»,

– рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

Минздрав России вообще не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией. Но доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов в недавней видеолекции пояснил уровни защиты в зависимости от показателей теста. Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 % вероятности, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммом – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Фото Ревакцинация через 6 месяцев: врач объяснил, почему прививку от коронавируса нельзя делать часто 3

Ранее инфекционист Алексей Яковлев отмечал риск антителозависимого усиления инфекции (ADE). Но пока нет ни одного задокументированного случая антителозависимого усиления инфекции. «Да, это редкое событие, сопоставимое с тем, что метеорит упадёт вам на голову», – говорит Яковлев.

Сиб.фм ранее рассказывал, какие показатели разных тестов на коронавирус врачи называли защитным уровнем.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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