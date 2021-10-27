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Спектакль по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» покажет «Первый театр»

Фото Спектакль по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» покажет «Первый театр»
Фото Спектакль по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» покажет «Первый театр»

Фото предоставлено «Первым театром»

«Первый театр» приглашает зрителей на спектакль «Марьино поле» (Н. Зайцева)

Эта история о любви — вечной и настоящей, вне пространства и времени. Три старухи, потерявшие своих мужей на Великой Отечественной войне, спустя 60 лет после победы отправляются встречать их на далёкий вокзал. На своём пути героини встречают призраков советского прошлого, фантастическое смешивается с реальным, и зрителям уже не так просто понять, что — иллюзия, а что происходит на самом деле. Всё это действительность, или это духи-посланники Марьиного поля? И под силу ли русскому солдату и его благоверной обмануть саму Смерть?

Спектакль состоится 3 ноября в 19:00

16+

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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