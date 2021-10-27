Спектакль по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» покажет «Первый театр»

Фото предоставлено «Первым театром»

«Первый театр» приглашает зрителей на спектакль «Марьино поле» (Н. Зайцева)

Эта история о любви — вечной и настоящей, вне пространства и времени. Три старухи, потерявшие своих мужей на Великой Отечественной войне, спустя 60 лет после победы отправляются встречать их на далёкий вокзал. На своём пути героини встречают призраков советского прошлого, фантастическое смешивается с реальным, и зрителям уже не так просто понять, что — иллюзия, а что происходит на самом деле. Всё это действительность, или это духи-посланники Марьиного поля? И под силу ли русскому солдату и его благоверной обмануть саму Смерть?

Спектакль состоится 3 ноября в 19:00

16+