В Красноярске возобновит работу ковидный госпиталь на Рокоссовского

Фото Густаво Зырянова

На базе бывшего общежития на улице Рокоссовского в Красноярске вновь откроют госпиталь для больных коронавирусом.

В Красноярске на базе бывшего студенческого общежития на улице Рокоссовского возобновит работу временный госпиталь для больных COVID-19. Пока там подготовили 60 коек, но при необходимости добавят ещё, уточняет «Проспект Мира».

В этом госпитале будут находиться только пациенты с лёгким течением COVID-19 и те, кому необходимо долечивание. 26 октября к работе в медучреждении приступили 30 специалистов.

Ранее ковидный госпиталь на Роскоссовского работал в 2020 году. Тогда он был рассчитан на 480 коек.

Напомним, в Красноярском крае складывается сложная эпидемиологическая обстановка. Ранее Сиб.фм писал, как в регионе несколько дней подряд обновлялись суточные рекорды по заболеваемости COVID-19.