В Новосибирске чиновников лишат зарплат за отказ от вакцинации

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За отказ от вакцинации в Новосибирске чиновников будут отстранять от работы без содержания заработной платы.

В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, однако меры решили ужесточить. Чиновников отстранят от работы и лишат зарплат, если они не сделают прививку от COVID-19. Об этом 27 октября на сессии горсовета заявил заммэра Валерий Шварцкопп.

Заместитель мэра напомнил, что муниципальные служащие входят в категории граждан, которые должны привиться от коронавирусной инфекции. Напомним, что в перечень также входят работники сферы торговли, транспорта и общепита.

«Постановление главного государственного санитарного врача Новосибирской области носит прямой характер исполнения, поэтому мы попадаем в те пятнадцать категорий, которые он прописал – «Муниципальные служащие». До 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом», – отметил Шварцкопп.

По словам Шварцкоппа, за отказ от вакцинации муниципальных работников будут отстранять и лишат заработной платы. Если чиновники не могут сделать прививку из-за перенесённого коронавируса или у них есть медотвод, они должны предоставить справку, подтверждающую это.

Напомним, в Новосибирской области с 30 октября также начинают действовать QR-коды для посещения общественных мест и не только. Ранее ввести их собирались с 8 ноября, однако решение было изменено. Подробнее прочитать о дополнительных мерах можно в материале Сиб.фм.