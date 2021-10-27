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В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на проезжую часть

Фото В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на проезжую часть
Фото В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на проезжую часть

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Порывистый ветер повалил дерево на проезжую часть в Калининском районе Новосибирска. Никто не пострадал.

В Новосибирск пришёл сильный ветер, достигающий порывов 20 и более метров в секунду. Синоптики предупреждали о нём, а также призывали горожан быть особенно внимательными на улицах, в частности, держаться вдали от шатких конструкций и деревьев.

Вечером во вторник, 26 октября, на Народной улице в Калининском районе силой ветра дерево повалило на проезжую часть. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.

Напомним, что в связи с усилением ветра в Новосибирской области Гидрометцентр РФ выпустил предупреждение. Оно действует до 00:00 28 октября.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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