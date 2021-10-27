В создании парка «Арена» будет применен уникальный ландшафтный подход

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

В этом году планируется завершить основные работы по строительству спортивного парка «Арена», в следующем приступят к высаживанию зеленых насаждений.

«Уникальность создания парка «Арена» в том, что впервые используется ландшафтный подход. Учитывая, что вся территория подтопляемая, ее необходимо было поднять на определенный уровень. Но при этом пришлось бы снести все деревья и делать ливневку. Здесь была бы большая голая территория, и понадобилось бы много времени, чтобы разрослись деревья, – подчеркнула заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. – Поэтому мы подняли дорожки на неподтопляемый уровень, а деревья сохранили в низине. Благодаря этой конструкции мы используем не ливневки, а сухие ручьи. Это первый ландшафтный парк с новым подходом», – отметила она.

По словам заместителя начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Дары Разживиной, на территории отсыпан грунт и посеяны газонные травы. В следующем году будут посажены деревья, кустарники и многолетние растения, сделан монтаж опор освещения и установка малых архитектурных форм. Строительные работы завершатся в этом сезоне.

«Озеленение начнется в следующем году вслед за строительством. Основной акцент – на хвойные деревья. Наш регион находится в зоне сибирской тайги, где преобладают деревья хвойных пород, и мы знаем, что первичное внимание к парку будет именно в зимний период, когда здесь будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею. Поэтому важно показать визитную карточку Сибири и обилие хвойных растений, – рассказала начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая. – Второй акцент – это деревья с яркоокрашенной корой – ивы, которые встречаются здесь в пойме. Темно-зеленая хвоя, ярко-оранжевая, ярко-красная и ярко-желтая кора ив будут создавать красивый зимний пейзаж. Здесь будет представлено и цветочное оформление – миксбордеры из многолетних трав и кустарников».

Ландшафт парка подразумевает наличие отдельно стоящих деревьев и осветленных рощ, где деревья будут в полной мере обеспечены воздухом и светом .

Светлана Гижицкая отметила, что некоторым растениям, оставленным в низинах между пешеходными дорожками, потребуется особый уход – для них создают воздушный колодец для беспрепятственного поступление воздуха в корневую систему дерева.

Главной площадкой парка станет гигантская снежинка, выложенная тротуарной плиткой. Зимой в центре снежинки планируют наряжать новогоднюю елку, а вокруг – заливать каток.

Как рассказала Анна Терешкова, к парку «Арена» обеспечена уникальная доступность: рядом строится станция метро «Спортивная», а также будет установлена бесплатная парковка более чем на 100 мест.

Общая площадь благоустройства парка составляет 15,5 га: площадь озеленения – 12 га, площадь проездов и площадок тротуара – 3,477 га.