За парту или на дистант: стало известно о формате работы школ после «ковидных каникул» в ноябре

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Школьные осенние каникулы в 2021 году совпали с периодом ковидных выходных в России с 30 октября по 7 ноября. Министерство просвещения РФ пока не опубликовало рекомендации об их продлении, но сроки каникул определяют сами учебные заведения. Власти Новосибирской области объявили об усилении мер по борьбе с коронавирусом, но пролонгация каникул или перевод школ на дистанционное обучение в число этих мер не входит.

Пока власти Новосибирской области заявляют, что после каникул школьники будут учиться в обычном режиме. Оснований для введения удалённого режима обучения нет, пояснил заместитель мэра Валерий Шварцкопп 27 октября на сессии Совета депутатов города Новосибирска.

Министерство просвещения РФ рекомендует школам сроки осенних каникул с 1 по 7 ноября 2021 года. Но учебные заведения вправе самостоятельно принимать решение о том, когда учащиеся отправятся на осенние каникулы. Отклоняться от рекомендаций Минпросвещения можно не больше чем на 2 недели.

Власти Новосибирской области не планировали корректировать сроки осенних каникул. Губернатор Андрей Травников 13 октября заявил, что решение о продлении каникул в Новосибирской области пока не принято, но ситуация может измениться. «Пока ситуация позволяет не готовить такое решение. Мы держим [этот вариант] в уме, смотрим, как развивается ситуация в других регионах. Ситуация в Новосибирской области пока не подталкивает к изменению сроков осенних каникул», – сказал тогда глава региона.

Но власти усилили меры противодействия коронавирусу. 26 октября губернатор Андрей Травников подписал Постановление № 437-п о введении дополнительных ограничений с 30 октября 2021 года. Система QR-кодов на территории Новосибирской области вступает в силу с 30 октября 2021 года. QR-коды вакцинации потребуются для посещения спортзалов, театров, кинотеатров и массовых мероприятий. Однако информации о формате работы школ после 8 ноября в постановлении нет.

Напомним, что осенние школьные каникулы в ряде неблагополучных регионов РФ по ситуации с COVID-19 начались на неделю раньше.