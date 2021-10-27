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Жительниц Новосибирска приглашают принять участие в кастинге нового сезона «Холостяка»

Фото Жительниц Новосибирска приглашают принять участие в кастинге нового сезона «Холостяка»
Фото Жительниц Новосибирска приглашают принять участие в кастинге нового сезона «Холостяка»

Фото ТНТ

На сайте ТНТ проходит кастинг на новый сезон проекта «Холостяк», принять участие в нём могут и жительницы Новосибирска.

Телеканал ТНТ готовится к выпуску нового сезона популярного романтического проекта «Холостяк». Прямо сейчас на сайте tnt-online.ru проходит кастинг. Принять участие в нём могут и жительницы Новосибирска.

«Шанс попасть на проект есть абсолютно у каждой девушки, где бы она ни жила. Для участия в кастинге достаточно заполнить анкету, рассказать о себе и скрестить пальцы в ожидании ответа от продюсеров. Кастинг проходит в формате скайп-разговора, а это значит, что попасть в «Холостяк» можно прямо из дома!» — отмечают на ТНТ.

Желающих побороться за участие в проекте просят проявлять бдительность и остерегаться мошенников. Кастинг проходит только на официальном сайте телеканала и абсолютно бесплатный.

Напомним, ранее участница одного из предыдущих кастингов «Холостяка» в эксклюзивном интервью Сиб.фм подробно рассказывала, как проходит процедура. Также бьюти-блогер из Новосибирска делилась своим видением идеального мужчины.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирск
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