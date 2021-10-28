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Солнце превратится в месяц и уйдёт за горизонт: астрономы назвали дату мощного затмения 2022 года в Новосибирске

Фото Солнце превратится в месяц и уйдёт за горизонт: астрономы назвали дату мощного затмения 2022 года в Новосибирске
Фото Солнце превратится в месяц и уйдёт за горизонт: астрономы назвали дату мощного затмения 2022 года в Новосибирске

Фото pixabay.com

Меньше года осталось ждать солнечное затмение в Новосибирске. Луна закроет диск Солнца на 70 % в предзакатный час 25 октября 2022 года. Зрелищности затмению придаст предзакатное время, так, что станет видна и планета Венера. Захватывающие подробности предстоящего астрономического явления рассказал корреспонденту Сиб.фм специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

«Затмение Солнца 25 октября 2022 года – это самое уникальное и удивительное явление за астрономический год. Затмение начнётся в предзакатное время. Луна начнёт закрывать Солнце в 17:10 – время первого контакта, а в 18:06 Солнце начнёт заходить за горизонт. В течение почти часа Солнце закроется на 70 процентов. Здесь, в Новосибирске, мы сможем видеть кольцевую фазу затмения.

Яркость солнца уменьшится настолько, что станет видна Венера, которая будет находиться чуть выше.

Это уникальное затмение. Но важно, чтобы не было облаков. Представьте себе, Солнце превращается в яркий месяц и заходит за горизонт. Если горизонт будет свободный, то мы во время затмения проводим Солнце, да ещё и Венеру увидим!» – рассказал сотрудник БНП Олег Кашин в интервью Сиб.фм.

Фото Солнце превратится в месяц и уйдёт за горизонт: астрономы назвали дату мощного затмения 2022 года в Новосибирске 2

В первом полугодии 2022 года новосибирские любители звёздного неба смогут наблюдать и такие астрономические явления, как сближения планет.

27 апреля произойдёт сближение Венеры и Нептуна. Такое сближение до тридцати угловых минут друг от друга специалисты называют «тесным». Небо будет ещё светлым, поэтому наблюдателю пригодится телескоп или хотя бы бинокль.

Фото Солнце превратится в месяц и уйдёт за горизонт: астрономы назвали дату мощного затмения 2022 года в Новосибирске 3

1 мая Венера окажется совсем близко от Юпитера, произойдёт одно из самых тесных сближений. Время около 5 часов утра – предрассветное небо, восточное направление, восход Венеры после 5 часов утра, и рядом с ней будет находиться Юпитер. Две планеты будут очень близко – в три раза ближе, чем размер диска Луны. Но явление продлится недолго, скоро восходящее Солнце затмит планеты своим светом.

29 мая Марс и Юпитер окажутся в одном градусе друг от друга. Ночное время 03:30 обеспечит наилучшие условия для наблюдения.

Напомним, что 4 декабря 2021 года произойдёт ближайшее полное солнечное затмение. Но его нельзя будет наблюдать на территории России. Затмение будет видно в Антарктиде и в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

астрономия
Солнце
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