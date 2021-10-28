Депутаты Законодательного Собрания согласились с предложением Правительства региона о повышении ставок транспортного налога

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Законопроект, разработанный Правительством региона, депутатам представил заместитель Председателя Правительства – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Глава Минфина отметил недостаток механизма установления транспортного налога. Он состоит в том, что его ставки определяются в рублевом эквиваленте и со временем утрачивают свою актуальность. Таким образом, сконцентрированные в бюджете суммы налога уже не могут соответствовать цели улучшения состояния дорог. За 15 лет с момента последнего изменения базовых ставок транспортного налога, значительно изменились ценовые реалии в экономике. В пять раз увеличилась средняя заработная плата по Новосибирской области, стоимость легковых автомобилей также увеличилась в пять и более раз, в два с лишним раза возросла стоимость таких материалов, как щебень или цемент.

Законопроект касается изменения ставок транспортного налога по всей линейке видов транспортных средств – «автомобили легковые», «мотоциклы и мотороллеры», «снегоходы, мотосани», «катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства», «яхты и другие парусно-моторные средства», «гидроциклы», «самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)», а также «самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)», «другие водные и воздушные транспортные средства». По самой распространенной группе автомобилей (до 100 л. с.) транспортный налог будет составлять порядка тысячи рублей в год, примерно полбака бензина, уточнил глава Минфина.

Виталий Голубенко подчеркнул, что льготы по транспортному налогу имеет большая категория налогоплательщиков. Одна из преференций, понижающая ставку налога, зависит от возраста автомобиля – за легковые автомобили мощностью выше 150 л.с. в возрасте старше десяти лет граждане заплатят половину суммы налога. По новым ставкам граждане будут уплачивать транспортный налог только в четвертом квартале 2023 года. «Актуализация ставок транспортного налога – посильная и обоснованная инициатива», — подытожил свое выступление министр.

Однако многочисленные вопросы депутатов еще долго держали главу Минфина на трибуне сессии.

«Реальные доходы населения не то, чтобы растут, а мы предлагаем увеличить налог. При том, что мы видим, как идут дорожные работы, каково качество отремонтированных дорог. Нужно смотреть, чтобы средства дорожного фонда использовались эффективно, а потом уже перейти к тому, чтобы средства дорожного фонда увеличить», – выразил недоумение депутат Сергей Левшенков.

Виталий Голубенко согласился, что в вопросах дорожного хозяйства есть над чем работать, но прежде, чем требовать повышения эффективности от сферы управления дорожным хозяйством, нужно обеспечить ее необходимыми ресурсами. По выражению министра финансов, не следует создавать диссонанса во взаимопонимании с подрядными организациями – почему мы требуем от них высокого качества, но не можем предложить адекватную цену за работу.

«Качество и состояние дорог зависит не только от собираемых сумм налога, но и от того, какую долю от этой суммы областной бюджет направляет в бюджет муниципалитета. Считаю, такое предложение не вполне своевременным в текущей ситуации», – резонно напомнил депутат Яков Новоселов.

По словам заместителя председателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергея Титкова, предложения о повышении транспортного налога поступали уже не един раз, «но всегда были причины, чтобы сдерживать рост налога».

Определяющим аргументом для парламентариев стало сохранение ставок транспортного налога уже в течение пятнадцати лет. В результате дискуссии большинством голосов Законодательного Собрания был принят закон «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».