Минздрав Новосибирской области подтвердил высокую смертность от COVID-19 среди женщин

Фото Густаво Зырянова

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова 28 октября прокомментировала высокую женскую смертность от коронавируса в регионе.

Оперативный штаб в Новосибирской области ежедневно обновляет данные по COVID-19. На их основании можно отслеживать статистику по разным показателям, в том числе по смертности. Если обратить внимание, то можно заметить, что среди женщин летальных исходов обычно регистрируется больше, чем среди мужчин. Это видят и в региональном Минздраве.

«Я вам подтвержу это просто как факт, мы тоже это видим. А вот с чем это связано, я думаю, работа учёных это выяснить. <...> Да, статистика такова», — сказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова в прямом эфире на сайте Сиб.фм 28 октября.

Напомним, за последние сутки в регионе скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом. Женщин среди них вновь оказалось больше (9), чем мужчин (6).