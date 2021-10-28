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Рекордные 342 случая COVID-19 зафиксированы за сутки в Новосибирской области

Фото Рекордные 342 случая COVID-19 зафиксированы за сутки в Новосибирской области
Фото Рекордные 342 случая COVID-19 зафиксированы за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

28 октября в Новосибирской области в очередной раз обновился суточный рекорд заболеваемости COVID-19.

В Новосибирской области второй раз за неделю обновился рекорд по суточной заболеваемости. На утро 28 октября в регионе выявили 342 случая коронавируса. Общее число заражённых составляет 69 941 случай, включая 6 659 – у несовершеннолетних детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Не снижается и суточная смертность – от коронавируса скончались ещё 15 человек, все в пенсионном возрасте. Среди них шесть мужчин в возрасте 79 лет, 80 лет (двое), 81 года и 95 лет (двое), а также девять женщин, которым было от 55 до 83 лет. Всего с начала пандемии в регионе умерли 3 339 человек.

Однако понемногу восстанавливаются темпы выздоровления. В области полностью поправились 53 478 пациентов, 166 из них – за минувшие сутки.

В инфекционные госпитали региона госпитализировали 3 356 человек, включая 47 детей. Это люди с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом.

В красной зоне находятся 279 человек, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме. Из них 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество сделанных тестов на COVID-19 в регионе: 2 710 710.

Число обратившихся в медучреждения с симптомами ОРВИ: 4 447.

Напомним, в Новосибирской области более 100 беременных женщин привились от COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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