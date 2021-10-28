На проект реставрации новосибирского «Дома с часами» требуется 11 млн рублей

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Подготовка комплексного проекта реставрации знаменитого «Дома с часами» на Красном проспекте в Новосибирске потребует 11 млн рублей, заявила в четверг, 28 октября, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

«Дом с часами» на Красном проспекте, 11 в Новосибирске входит в число городских архитектурных памятников. Он был построен ещё в 30-е годы прошлого века и сегодня нуждается в реставрации.

По словам начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елены Медведевой, на неё потребуется свыше 10 млн рублей.

«На разработку комплексного проекта реставрации с учётом инженерных сетей требуется 11 миллионов рублей на проектирование», — сказала она 28 октября в пресс-центре ТАСС.

Изначально отреставрировать здание рассчитывали к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, но теперь сделать это вряд ли удастся, констатировала спикер.

Медведева сообщила, в 2020 году расходы на сохранение объектов исторического наследия уменьшились в 10 раз, по сравнению с допандемийным 2019-м, а по состоянию на сегодняшний день — в 15 раз.

Напомним, знаменитый дом на Красном проспекте был построен по проекту группы архитекторов при участии инженера Николая Никитина, будущего автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.