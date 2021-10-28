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общество

Новосибирские власти ищут инвесторов на 67 объектов

Фото Новосибирские власти ищут инвесторов на 67 объектов
Фото Новосибирские власти ищут инвесторов на 67 объектов

Pixabay.com

Мэрия Новосибирска объявила конкурсы на строительство и реконструкцию 67 муниципальных объектов.

Новосибирские чиновники сформировали предложения для участия бизнеса в строительстве и реконструкции 67 объектов.

Власти планируют построить гостиницу-интернат для одаренных детей, занимающихся футболом. Также среди крупных проектов – реконструкция здания бывшего детского лагеря имени Тюленина на Бердском шоссе, киноконцертного комплекса имени Маяковского, ДК имени Клары Цеткин и дома молодежи в Академгородке.

Кроме того, предполагается участие бизнеса в возведении частного парка на территории карьера с озером площадью в 65 «квадратов» около ЖК «Радуга Сибири».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске за деньги инвесторов построят шесть школ на 5700 мест.

Сиб.фм писал о судебных разбирательствах с генеральным подрядчиком новой ледовой арены в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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