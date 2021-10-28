Новосибирские власти ищут инвесторов на 67 объектов

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Мэрия Новосибирска объявила конкурсы на строительство и реконструкцию 67 муниципальных объектов.

Новосибирские чиновники сформировали предложения для участия бизнеса в строительстве и реконструкции 67 объектов.

Власти планируют построить гостиницу-интернат для одаренных детей, занимающихся футболом. Также среди крупных проектов – реконструкция здания бывшего детского лагеря имени Тюленина на Бердском шоссе, киноконцертного комплекса имени Маяковского, ДК имени Клары Цеткин и дома молодежи в Академгородке.

Кроме того, предполагается участие бизнеса в возведении частного парка на территории карьера с озером площадью в 65 «квадратов» около ЖК «Радуга Сибири».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске за деньги инвесторов построят шесть школ на 5700 мест.

Сиб.фм писал о судебных разбирательствах с генеральным подрядчиком новой ледовой арены в Новосибирске.