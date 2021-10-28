Суд отправил новосибирца в колонию на 7 лет за похищение девушки

Pixabay.com

В Новосибирске суд приговорил обвиняемого в похищении, избиении и шантаже девушки к 7 годам колонии строгого режима.

Новосибирский суд признал виновным местного жителя, который похитил бывшую девушку и избил ее. До этого он шантажировал ее, распространяя в Сети интимные фото и видео. О приговоре, вынесенном обвиняемому, рассказали в прокуратуре Дзержинского районе.

Осужденный похитил свою бывшую знакомую в 2019 году. Мужчина отобрал у девушки телефон, силой усадил в машину и увел в лес, где угрожал ей расправой. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью.

Известно, что ранее мужчина занял у своей девушки 100 тысяч рублей и отказался их отдавать. После расставания он угрожал ей, выдавая себя за сотрудника ФСБ, а затем распространил ее интимные фотографии и видео в Сети.

Мужчина скрывался от полиции два месяца, но сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого и задержали.

На суде мужчина продолжил отрицать свою вину. Старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок рассказала журналистам КП, что в последнем слове обвиняемый утверждал, что потерпевшая просто обиделась на него и все не так поняла.

Суд приговорил похитителя к лишению свободы сроком на семь лет. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Кроме того, мужчине придется выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Сама потерпевшая осталась довольна решением суда. Она считает наказание справедливым. После пережитого женщине пришлось уехать в другой город.

Недавно новосибирский суд оправдал девушку, которую обвиняли в гибели ее 8-летней племянницы. О трагедии, случившейся в январе 2021 года, говорил весь город.

Ранее Сиб.фм писал, что жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство сожительницы шнуром от смартфона.