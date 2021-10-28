В Минздраве Новосибирской области объяснили, как будут работать поликлиники и пункты вакцинации с 30 октября

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Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала, как в нерабочие и праздничные дни в регионе будут работать поликлиники и пункты вакцинации от COVID-19.

Дни с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области объявлены нерабочими, но поликлиник и пунктов вакцинации это не касается.

«Все поликлиники будут работать с 07:30 до 20:00 с 30 октября по 3 ноября», — сообщила 28 октября в эфире Сиб.фм заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

В праздничные дни — c 4 по 7 ноября — они будут функционировать по графику праздничных дней: с 09:00 до 15:00.

Что касается пунктов вакцинации, до 3 ноября они будут работать по обычной схеме, а в праздники — в зависимости от потребности, уточнила Аксёнова.

Например, в ТЦ «МЕГА» изначально работала одна поликлиника, но в связи с увеличением потока желающих привиться, появилась вторая, пояснила замминистра.

Напомним, в рамках эфира Сиб.фм Аксёнова также рассказала о запасах вакцины от коронавируса в регионе.