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Аксолотль Стью стал победителем третьей недели конкурса Сиб.фм «Главный питомец Новосибирска»

Фото Аксолотль Стью стал победителем третьей недели конкурса Сиб.фм «Главный питомец Новосибирска»
Фото Аксолотль Стью стал победителем третьей недели конкурса Сиб.фм «Главный питомец Новосибирска»

Фото Сиб.фм

В борьбу за главный приз в конкурсе «Главный питомец Новосибирска» вступает Аксолотль Стью.

Сиб.фм продолжает приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.

По итогам прошедшей недели одним из соперников финалистов конкурса стал Аксолотль Стью. Поддержим его на этом нелегком пути к вершине!

Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 руб. в зоомагазин.

Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «‎Главный пёсик Новосибирска – 2021».

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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