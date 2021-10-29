Аксолотль Стью стал победителем третьей недели конкурса Сиб.фм «Главный питомец Новосибирска»

Фото Сиб.фм
В борьбу за главный приз в конкурсе «Главный питомец Новосибирска» вступает Аксолотль Стью.
Сиб.фм продолжает приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.
По итогам прошедшей недели одним из соперников финалистов конкурса стал Аксолотль Стью. Поддержим его на этом нелегком пути к вершине!
Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 руб. в зоомагазин.
Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «Главный пёсик Новосибирска – 2021».
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