Ещё 15 человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб в Новосибирской области обновил данные по коронавирусу. За последние сутки в регионе зарегистрировали 337 новых случаев заражения, 15 больных скончались.

Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области увеличилось за сутки на 337 и превысило очередной рубеж — теперь их насчитывается 70 278, в том числе 6 715 у детей.

Умерли после заражения инфекцией 3 354 человека, из них 15 в минувшие 24 часа. Скончались пять мужчин, которым было от 67 до 92 лет и 10 женщин в возрасте от 56 до 95 лет.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и подозрением на него доставлены ещё 3 372 человека, в том числе 47 детей.



В реанимации находятся 311 пациентов, из которых 54 подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё днём ранее сообщалось, что на ИВЛ 40 человек.

Напомним, что 28 октября в Новосибирской области обновился суточный рекорд по заболеваемости COVID-19. Было зафиксировано 342 новых случая.