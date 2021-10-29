Хеллоуин-2021: самые страшные костюмы и жуткие открытки с тыквами на День всех святых 31 октября

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Самые ужасные и выдающиеся костюмы на Хеллоуин требуют безумной фантазии, времени и средств. Но карнавальный костюм может быть эффектным и в экономварианте, требуется лишь выдумка, бинты и немного грима. Очевидно, что костюмы персонажей сериала «Игра в кальмара» будут в моде на Хеллоуин-2021. Перед праздником новосибирцы скупают костюмы зомби, вампиров и маски из сериала «Бумажный дом».

Превзойти в безумии лучшие костюмы, поразившие интернет, – задача практически невыполнимая.

Костюмы, поразившие интернет, требуют по-настоящему безумной фантазии и вложения сил, средств и времени.

Праздник Хеллоуин отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун католического Дня всех святых. Но превратился в праздник нечисти. Люди в карнавальных костюмах предстают в образе бесов, вампиров и ведьм, чтобы духи тьмы не догадались, кто перед ними на самом деле.



Перфекционизм на Хеллоуин приветствуется, но заранее оцените свои силы и возможности.

Тем временем реалисты скупают на «Авито» перед Хеллоуином-2021 наряды вампира, зомби, Гарри Поттера.

В 6 раз увеличился спрос и на атрибутику корейского сериала «Игра в кальмара».

Сенсационная дорама стала кладезем простых в исполнении идей нарядов на Хеллоуин. Для перевоплощения в игрока понадобится только зелёный спортивный костюм и белые слипоны, несложно перевоплотиться в зловещего охранника или в куклу-убийцу из первой серии.

Для образа живого мертвеца дорогой костюм и не требуется. Достаточно бинтов, пудры и немного грима.

Спрос на маски Дали и красные комбинезоны из сериала «Бумажный дом» на «Авито» тоже вырос в четыре раза.

А вот чего в интернете навалом – это картинок и открыток с жуткими тыквами.

Считается, что огонь и «злые лица» тыкв отпугивают злых духов в ночь на 1 ноября. Тыква на Хеллоуин называется «светильник Джека».

Для России Хеллоуин – неоднозначный праздник. Когда и у нас вошли в моду вечеринки в пугающих карнавальных костюмах и масках, это понравилось не всем. Поэтому не переусердствуйте с костюмами и масками.

Напомним, в 2019 году казаки призвали бойкотировать праздник «нечистой силы» в Омске.