Итоговое решение по восстановлению кинотеатра «Металлист» примут до 2024 года

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В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области утвердили план работ по частично снесённому зданию кинотеатра «Металлист», принять окончательное решение по оставшейся части постройки предстоит до 2024 года.

План работ по частично снесённому зданию кинотеатра «Металлист» утверждён, до 2024 года будет принято окончательное решение по проектированию и проведению реставрационных работ на оставшейся части, сообщила глава Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

«У нас есть план работ. По плану в следующем году завершаются консервационные работы, и до 2024 года нужно окончательно принять решение по проектированию и проведению реставрационных работ на оставшейся части», — уточнила она.

Напомним, также Медведева рассказала о восстановлении знаменитого «Дома с часами» на Красном проспекте. По её словам на проект реставрации здания потребуется 11 млн рублей.