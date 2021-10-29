«Мир может охватить эпидемия ещё одной тяжёлой болезни»: что предсказывали великий Нострадамус и Ванга на 2021 год

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Многие губительные для человечества явления были предсказаны ещё несколько сотен лет назад. Предсказания нескольких прорицателей вызывают особенный интерес в последние годы. Среди них — болгарская ясновидящая Ванга, а также французский учёный Нострадамус.

Предсказывая события в 2020-2021 годах, Ванга обращала внимание и на «страшную болезнь», которая поглотит весь мир. Прорицательница говорила, что эта чума унесёт несколько миллионов человеческих жизней (почти пять миллионов людей умерли от коронавируса к концу октября 2021 года). «Врачи будут бессильны», — подчёркивала Ванга.

При этом ясновидящая уточнила: «Они будут бессильны перед этой забытой заразой в течение зеркального года».

Нострадамус, французский алхимик, известный своими пророчествами, считал, что различные пандемии и катастрофы происходят с определённой периодичностью. Владимир Бочаров, российский писатель и исследователь предсказаний прорицателя, рассказал о следующих опасных периодах для человечества:

2048 год;

октябрь 2243 года;

август 2438 года;

май 2633 года;

март 2828 года.

По словам Нострадамуса, в указанные годы могут произойти самые разные катаклизмы: как наводнения и землетрясения, так и сильные морозы, засухи, голод, а также болезни и войны.

«Цикл времени между катастрофическими явлениями природы будет составлять 195 лет», —

подчеркнул писатель.

Говорила Ванга и о том, что коронавирус — не самая страшная катастрофа для человечества. По её словам, повышение температуры на Земле и последствия глобального потепления скажутся на здоровье людей гораздо сильнее, чем коронавирусная инфекция.

«Наследница Ванги», 16-летняя француженка-прорицательница Каеде Убер, рассказала о пришедшем ей во сне видении «кровавой битвы между чёрным драконом и белым орлом». Девушка назвала и конкретные страны, которые могут стать участниками столкновения.