Не появляется QR-код на «Госуслугах»: переболевшие COVID-19 бессимптомно оказались вне закона

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Бессимптомный коронавирус должен быть подтверждён соответствующим диагнозом врача и внесён в документы медицинского учреждения. Только в таком случае QR-код о перенесённом коронавирусе приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги». Справка о высоком уровне антител не является юридическим подтверждением перенесённого ковида.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – предупреждает портал «Госуслуги».

Таким образом, для получения сертификата с QR-кодом о перенесённом коронавирусе необходимо не просто обращение в медицинское учреждение, но и диагноз COVID-19 (а не грипп или ОРВИ), занесённый в медицинскую карту пациента. Важно, чтобы медучреждение внесло данные о заболевшем в ковидный реестр, и эти данные отразились на портале «Госуслуги», а не «потерялись по дороге».

Бессимптомный коронавирус должен определить лечащий врач, а не пациент, самостоятельно сделавший количественный тест на антитела и обнаруживший их высокий уровень. Иногда, чтобы доказать врачу из поликлиники диагноз COVID-19, пациенты делают платный ПЦР-тест и предъявляют доктору его результаты. Это может сработать.

Медицинская справка о высоком уровне антител к коронавирусу в тесте не будет считаться подтверждающим документом и не приравнивается к QR-коду вакцинированного или переболевшего ковидом. «Наличие антител у человека не гарантирует, что он повторно не заразился вчера или позавчера. Даже с антителами человек может стать носителем вируса, быть опасным для окружающих», – объяснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников 13 октября, комментируя введение системы QR-кодов в регионе.

Легальные QR-коды получают россияне, вакцинированные или переболевшие COVID-19. «Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – предупреждает портал «Госуслуги».

Если QR-код нужен срочно, а прививку делать не хочется – можно сделать ПЦР-тест на коронавирус, но он действителен очень короткое время.

QR-код действует разное время в зависимости от того, что он подтверждает:

- вакцинацию – 1 год;

- перенесённый COVID-19 – полгода;

- результаты ПЦР-теста – 72 часа.

После теста QR-код будет напечатан на бланке анализа, который выдают в лаборатории.

Напомним, с 30 октября 2021 года в Новосибирской области усилены меры по борьбе с коронавирусом. Согласно Постановлению № 437-п губернатора, QR-коды теперь требуются для посещения спортзалов, кинотеатров, театров, массовых мероприятий от 100 человек, а в ночное время закрываются предприятия общественного питания.