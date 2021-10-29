Новосибирская модель Алиса Арефьева сделала косплей на героя «Игра в кальмара»

Фото из Instagram @alice_with_cats, коллаж Сиб.фм

Косплеерша из Новосибирска Алиса Арефьева впечатлилась «Игрой в кальмара» и примерила на себя образ розового солдата из сериала. Результат перевоплощения она показала в своём Instagram.

Модель и косплеер из Новосибирска Алиса Арефьева призналась, что её, как и многих, покорил южнокорейский сериал «Игра в кальмара». После просмотра девушка даже решила примерить на себя образ розового солдата.

«Я не смогла удержаться! Мне безумно понравился сериал: и сюжет, и игра актёров, и, конечно, визуальный ряд. Ловите тизер моего солдата!» — написала она в Instagram и выложила фото в ярком откровенном облегающем костюме и маске.

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Подписчики пришли от снимка в восторг. Фото набрало тысячи «лайков» и десятки комментариев. Многие написали, что Арефьева оказалась «безумно красивым» и «горячим» солдатом. После успеха публикации модель выложила ещё два снимка из серии. Ниже один из них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOUR PERSONAL SUCCUBUS (@alice_with_cats)

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как блогер из Новосибирска устроил по мотивам «Игры в кальмара» испытания с расстрелом из пейнтбольного ружья.