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общество

Новосибирский ученый раскрыл дату спада четвертой волны коронавируса

Фото Новосибирский ученый раскрыл дату спада четвертой волны коронавируса
Фото Новосибирский ученый раскрыл дату спада четвертой волны коронавируса

Pixabay.com

Ученый-вирусолог из Новосибирска назвал дату спада четвертой волны COVID-19.

Эксперт Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сообщил, когда пойдет на спад заболеваемости коронавирусом.

«Если бы в ковидные выходные люди правда остались сидеть дома, заболеваемость удалось бы снизить. Однако такое развитие событий крайне маловероятно», – заявил Шестопалов.

В Новосибирске в последние сутки установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Тяжелая эпидобстановка наблюдается и в остальных российских регионах. В ближайшее время ожидать спада четвертой волны коронавируса не приходится.

Ученый объяснил свою позицию в беседе с сайтом nsk.aif.ru тем, что несмотря на введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, границы со многими странами открыты, и туристы привозят вирус оттуда. Именно так произошло с опасным штаммом коронавируса «дельта». Эксперт уверен, что во время ковидных выходных люди будут путешествовать, что только поспособствует распространению заболевания.

При этом высока вероятность того, что четвертая волна ковида пошла бы на спад уже в ноябре, если бы россияне не перемещались между регионами страны и не ездили за границу. Однако на это надежды мало. Планы горожан говорят об обратном: многие восприняли ковидные выходные как мини-отпуск. Новосибирцы, как и жители других областей, массово скупают путевки в Египет и Турцию.

Спад заболеваемости, по мнению ученого, наступит в начале декабря.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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