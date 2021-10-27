Новосибирцы не верят в эффективность ковидных выходных и планируют весело их отгулять

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Власти Новосибирской области приняли решение о введении ограничений в регионе с 30 октября по 1 ноября. Сами сибиряки при этом не верят, что ковидные выходные спасут от болезни и планируют весело провести время.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных днях с 30 октября по 1 ноября. В Новосибирской области установили ряд ограничений с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Запретили работу ряда ночных заведений, ограничили деятельность торговых центров, фитнес-клубов и кинотеатров.

Однако 70% новосибирцев не верят, что незапланированные выходных помогут справиться с ростом заболеваемости коронавирусом. Сибиряки планируют весело отгулять неожиданные ковидные каникулы.

В новосибирских турагентствах отметили огромный спрос на туристические путевки. Объявленные нерабочие дни люди восприняли как мини-отпуск.

«Такого количества броней не было никогда, люди скупают путевки на все курорты, которые открыты», – рассказала журналистам представитель новосибирского туристического агентства.

Она добавила, что активнее всего сибиряки покупают туры в Египет и Турцию. По словам туристического менеджера, число желающих улететь на отдых в теплые страны ограничивается только количеством мест в самолетах.

Рост посетителей наблюдают и в сфере гостеприимства Новосибирска. В отелях и гостиницах региона также фиксируют повышение количества броней на номера.

Напомним, власти региона объяснили, как будут жить новосибирцы в период ковидных ограничений с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Ранее Сиб.фм писал, что авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Перелет туда-обратно обойдется в 43 тысячи рублей.