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общество

Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах
Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах

Фото Густаво Зырянова

В пунктах вакцинации в торговых центрах Новосибирска снова появились очереди. Люди начали активнее прививаться после того, как власти объявили о дополнительных ковидных ограничениях.

В пунктах вакцинации в торговых центрах Новосибирска вновь ажиотаж. Из желающих привиться в преддверии вступления в силу новых ковидных ограничений стали скапливаться очереди. Фотограф Сиб.фм днём 29 октября побывал в нескольких ТЦ и запечатлел ожидающих.

На первых трёх кадрах очередь в торговом комплексе «Амстердам» на Геодезической, 4/1.

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 2

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 3

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 4

На следующих снимках обстановка у пункта вакцинации в ТЦ «Река» на Большевистской, 45/1. Все они были сделаны в промежутке с 13:00 до 14:00.

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 5

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 6

Ниже можно увидеть толпу желающих вакцинироваться в «МЕГЕ» на Ватутина. Кадры возле прививочного пункта в этом ТЦ были сделаны после 14:00.

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 7

Фото Новосибирцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах 8

Аналогичная ситуация в последние дни и в других торговых комплексах. Новосибирцы говорят, что попасть на прививку стало сложно не только в порядке живой очереди, но и по записи.

Напомним, с 30 октября в городе вступят в силу новые антиковидные ограничения. В частности, доступ на массовые мероприятия с количеством участников 100 и более человек начнёт осуществляться по QR-кодам. Один из способов получить такой код — привиться от коронавируса.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
вакцинация
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