Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска пожаловались на проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса через портал единых государственных услуг.

У новосибирцев не получается записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через сайт «Госуслуги». Сразу несколько факторов осложняют процесс подачи заявки на ожидание прививки: ошибки при выборе конкретного медицинского учреждения, а также плотная очередь — в одну из немногих больниц свободные «окошки» есть только в ноябре. Журналисты Сиб.фм попробовали встать в очередь на вакцинацию с помощью собственных аккаунтов на сайте.

После объявления губернатором Андреем Травниковым нерабочих дней в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября стало известно о дополнительных мерах защиты от COVID-19, которые ждут жителей региона в обозначенные даты. Среди них не только ограничение работы и посещения мест массового скопления людей и изменение графика кафе и ресторанов, но также обязательное наличие QR-кода о пройденной вакцинации для осуществления как рабочей деятельности, так и для доступа на культурные мероприятия.

Не все жители Новосибирска готовы дожидаться прививки в длинных очередях около пунктов вакцинации: риск заразиться коронавирусной инфекцией до введения препарата очень высок. Многие хотят записаться на вакцинацию от COVID-19 к определённому времени, и сделать это можно либо с помощью звонка в регистратуру, либо через портал единых государственных услуг «Госуслуги».

Ещё летом новосибирцы жаловались на то, что дозвониться в регистратуру поликлиник практически невозможно, а теперь проблемы возникли с электронной записью. После жалоб читателей журналисты Сиб.фм самостоятельно проверили, реально ли попасть на вакцинацию с помощью портала «Госуслуги».

Страница с записью на вакцинацию прогружается не с первого раза — кому-то пришлось перезагрузить сайт 4-5 раз. Затем сайт несколько раз выдавал ошибку на этапе выбора доступной медицинской организации.

С кабинетом для записи проблем не возникло, а вот время и дата сначала оставались недоступными для выбора.

После нескольких перезагрузок страницы на сайте появилась информация о ближайших доступных записях — один приём 27 октября, а следующий — только 25 ноября.

Это касалось свободных мест на вакцинацию в городской клинической поликлинике № 7.

Для выбора были доступны ещё два медицинских учреждения: на улице Ульяновской (Октябрьский район Новосибирска) и в Болотнинской больнице. При этом свободные для записи даты загрузить не удалось.

Не получилось проверить и наличие свободных записей на декабрь.

Можно предположить, что дело в некорректной работе сайта — например, из-за перегрузки, вызванной количеством желающих сделать прививку от COVID-19.

Как ранее писал Сиб.фм, с 30 октября вход в музеи и театры региона будет доступен только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации либо свидетельствующего о перенесённом не более полугода назад коронавирусе.

Напомним, полный список ограничений, которые вводятся в Новосибирской области с 30 октября 2021 года, можно посмотреть здесь.