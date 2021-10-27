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общество

Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги»

Фото Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги»
Фото Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска пожаловались на проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса через портал единых государственных услуг.

У новосибирцев не получается записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через сайт «Госуслуги». Сразу несколько факторов осложняют процесс подачи заявки на ожидание прививки: ошибки при выборе конкретного медицинского учреждения, а также плотная очередь — в одну из немногих больниц свободные «окошки» есть только в ноябре. Журналисты Сиб.фм попробовали встать в очередь на вакцинацию с помощью собственных аккаунтов на сайте.

После объявления губернатором Андреем Травниковым нерабочих дней в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября стало известно о дополнительных мерах защиты от COVID-19, которые ждут жителей региона в обозначенные даты. Среди них не только ограничение работы и посещения мест массового скопления людей и изменение графика кафе и ресторанов, но также обязательное наличие QR-кода о пройденной вакцинации для осуществления как рабочей деятельности, так и для доступа на культурные мероприятия.

Не все жители Новосибирска готовы дожидаться прививки в длинных очередях около пунктов вакцинации: риск заразиться коронавирусной инфекцией до введения препарата очень высок. Многие хотят записаться на вакцинацию от COVID-19 к определённому времени, и сделать это можно либо с помощью звонка в регистратуру, либо через портал единых государственных услуг «Госуслуги».

Ещё летом новосибирцы жаловались на то, что дозвониться в регистратуру поликлиник практически невозможно, а теперь проблемы возникли с электронной записью. После жалоб читателей журналисты Сиб.фм самостоятельно проверили, реально ли попасть на вакцинацию с помощью портала «Госуслуги».

Страница с записью на вакцинацию прогружается не с первого раза — кому-то пришлось перезагрузить сайт 4-5 раз. Затем сайт несколько раз выдавал ошибку на этапе выбора доступной медицинской организации.

Фото Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги» 2

С кабинетом для записи проблем не возникло, а вот время и дата сначала оставались недоступными для выбора.

Фото Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги» 3

После нескольких перезагрузок страницы на сайте появилась информация о ближайших доступных записях — один приём 27 октября, а следующий — только 25 ноября.

Это касалось свободных мест на вакцинацию в городской клинической поликлинике № 7.

Фото Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию через «Госуслуги» 4

Для выбора были доступны ещё два медицинских учреждения: на улице Ульяновской (Октябрьский район Новосибирска) и в Болотнинской больнице. При этом свободные для записи даты загрузить не удалось.

Не получилось проверить и наличие свободных записей на декабрь.

Можно предположить, что дело в некорректной работе сайта — например, из-за перегрузки, вызванной количеством желающих сделать прививку от COVID-19.

Как ранее писал Сиб.фм, с 30 октября вход в музеи и театры региона будет доступен только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации либо свидетельствующего о перенесённом не более полугода назад коронавирусе.

Напомним, полный список ограничений, которые вводятся в Новосибирской области с 30 октября 2021 года, можно посмотреть здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
коронавирус
ограничения
Ковид
вакцинация
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