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Осень, стресс, коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги

Фото Осень, стресс, коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги
Фото Осень, стресс, коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги

Фото pixabay.com

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Новосибирской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у новосибирцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хеллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7 % людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство новосибирцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители области единодушны. Каждый третий отдаёт предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Поворот не туда: Наследие», «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал 2 % аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей региона:

Топ-7 хорроров:

  • «Голем: Начало»
  • «Поворот не туда: Наследие»
  • «Синяя бездна 2»
  • «Веном»
  • «Проклятие Спящей красавицы»
  • «Брешь»
  • «Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-7 сериалов в категории «Ужасы»:

  • «Противостояние»*
  • «Ходячие мертвецы»
  • «Чепелуэйт»*
  • «Хелстром»
  • «Страна Лавкрафта»*
  • «30 сребреников»*
  • «Земля монстров»*

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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