Осень, стресс, коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги

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С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Новосибирской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у новосибирцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хеллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7 % людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство новосибирцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители области единодушны. Каждый третий отдаёт предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Поворот не туда: Наследие», «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал 2 % аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей региона:

Топ-7 хорроров:

«Голем: Начало»

«Поворот не туда: Наследие»

«Синяя бездна 2»

«Веном»

«Проклятие Спящей красавицы»

«Брешь»

«Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-7 сериалов в категории «Ужасы»:

«Противостояние»*

«Ходячие мертвецы»

«Чепелуэйт»*

«Хелстром»

«Страна Лавкрафта»*

«30 сребреников»*

«Земля монстров»*

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ