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общество

Под Новосибирском мать четырёх детей отправили в колонию за долги по алиментам

Фото Под Новосибирском мать четырёх детей отправили в колонию за долги по алиментам
Фото Под Новосибирском мать четырёх детей отправили в колонию за долги по алиментам

Фото pixabay.com

В Новосибирской области прошёл суд в отношении матери четырёх детей. Сначала женщине хотели назначить обязательные работы из-за долгов по алиментам, однако позднее приговор изменили на заключение в колонии-поселении.

Мать четырёх из Кочковского района Новосибирской области отправили в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов. Её дети сейчас находятся в приёмной семье. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Ранее 36-летней матери помогли устроиться на работу через центр занятости, чтобы она могла выплачивать алименты. Однако женщина начала прогуливать работу, а потом и вовсе уволилась. В итоге она должна по алиментам 200 тысяч рублей.

Сначала в отношении женщины судебные приставы составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Однако позже было принято решение ужесточить наказание. Дознаватель отделения судебных приставов составил рапорт о возбуждении уголовного дела в отношении матери по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд удовлетворил иск об изменении меры пресечения, и 100 часов обязательных работ превратились в 199 дней заключения в колонии-поселении.

После выхода из тюрьмы женщине придётся продолжить уплачивать своим детям алименты.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина выплатил 208 тысяч рублей алиментов ради спасения автомобиля.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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