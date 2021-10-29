Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском с элитной парковки угнали Lexus за 8 миллионов рублей

Фото Под Новосибирском с элитной парковки угнали Lexus за 8 миллионов рублей
Фото Под Новосибирском с элитной парковки угнали Lexus за 8 миллионов рублей

Pixabay.com

Под Новосибирском с парковки около элитного жилого дома неизвестные угнали автомобиль Lexus LX-570, принадлежащий фирме из Иркутска.

В Краснообске 27 октября угнали автомобиль премиального класса прямо под видеонаблюдением. Цена машины – не менее 8 миллионов рублей. Полиция ищет угонщиков.

Происшествие случилось 27 октября. Внедорожник, зарегистрированный на фирму из Иркутска ООО «Ротенгрупп», стоял возле элитного дома. Компания, владеющая машиной, занимается арендой и лизингом автомобильного транспорта и оборудования.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области факт угона подтвердили. В полиции возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства. В ведомстве рассказали, что у полицейских есть видеозапись момента угона, так как дом, около которого стоял автомобиль, был оснащен видеокамерами.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском подросток угнал автомобиль ГАЗ 70-летнего пенсионера.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10699
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
9526
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
8880
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
6858
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
5990
«Напьются и бегут сюда в поисках девушек»: что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки
5745
Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19
5398
Борис Буреев исполняет обязанности мэра Новосибирска из-за заражения Локтя COVID-19