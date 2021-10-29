Под Новосибирском с элитной парковки угнали Lexus за 8 миллионов рублей

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Под Новосибирском с парковки около элитного жилого дома неизвестные угнали автомобиль Lexus LX-570, принадлежащий фирме из Иркутска.
В Краснообске 27 октября угнали автомобиль премиального класса прямо под видеонаблюдением. Цена машины – не менее 8 миллионов рублей. Полиция ищет угонщиков.
Происшествие случилось 27 октября. Внедорожник, зарегистрированный на фирму из Иркутска ООО «Ротенгрупп», стоял возле элитного дома. Компания, владеющая машиной, занимается арендой и лизингом автомобильного транспорта и оборудования.
В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области факт угона подтвердили. В полиции возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства. В ведомстве рассказали, что у полицейских есть видеозапись момента угона, так как дом, около которого стоял автомобиль, был оснащен видеокамерами.
Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском подросток угнал автомобиль ГАЗ 70-летнего пенсионера.
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