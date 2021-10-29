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Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин

Фото Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин
Фото Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин

Фото pixabay.com

Праздник Хеллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне католического Дня всех святых. Событие превратилось в праздник нечисти. РПЦ не одобряет Хеллоуин. Но если вы решили всё-таки участвовать в карнавале, стоит учесть несколько простых запретов – что лучше не делать в ночь тёмных сил.

В Западной Европе и Америке в ночь Хеллоуина задабривают тёмные силы. Люди маскируются под оживших мертвецов, вампиров и ведьм, чтобы духи тьмы не догадались, кто перед ними на самом деле. Слово «Хеллоуин» – шотландское сокращение All Hallows Even (с англ. – «Вечер всех святых»).

Отмечают праздник и в России. Правда, с 90-х годов.

Фото Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин 2

В православной церкви День всех святых празднуют летом в следующее воскресенье после Троицы. Хеллоуин – это, наоборот, праздник нечисти. Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. «Это искусственный масскультурный праздник оккультного характера. У нас в России к пропаганде оккультного и мракобесного относятся плохо, даже когда это делается в шутку», – говорит РИА Новости религиовед Роман Силантьев.

Что нельзя делать на Хеллоуин

Человеку нельзя оборачиваться в этот день, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной чёткие настойчивые шаги. Считается, что это души решили за вами отправиться по пятам.

Фото Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин 3

Нельзя оставлять открытыми двери и окна – через них духи могут пробраться в дом.

В канун Дня всех святых нельзя сушить бельё на улице или на балконе. Такие вещи будут притягивать несчастья и неудачи. Если вы забыли снять бельё, то придётся всё перестирывать заново. Вода смоет всю негативную энергетику.

Есть и некоторые рекомендации, как правильно подготовиться к неоднозначному празднику.

Во-первых, нельзя готовиться в плохом расположении духа. Во-вторых, не праздновать в грязном доме – необходимо сделать уборку и выбросить старые, лишние вещи. В-третьих, не празднуйте Хеллоуин с кем попало, соберите компанию знакомых и надёжных людей, преимущественно женщин.

Фото Потусторонний мир открывает врата: что категорически запрещено делать в Хеллоуин 4

В нашей культуре Хеллоуин не особо прижился – согласно соцопросам, его отмечают менее трёх процентов россиян. Хотя большая часть населения о нём слышали.

Напомним, в 2019 году казаки призвали бойкотировать праздник «нечистой силы» в Омске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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