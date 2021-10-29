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В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён до 31 декабря 2021 года

Фото В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён до 31 декабря 2021 года
Фото В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён до 31 декабря 2021 года

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Режим повышенной готовности, введённый в связи с распространением коронавируса, в Новосибирской области продлён до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности, который был введён в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он будет действовать до конца 2021 года — до 31 декабря, говорится в постановлении, подписанном губернатором Андреем Травниковым 29 октября.

«Принять <...> отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021», — следует из документа.

Согласно постановлению, гражданам старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, следует соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в массовых мероприятиях.

Напомним, до этого режим повышенной готовности в регионе был продлён до ноября. В минувший четверг, 28 октября, в области зафиксировали новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
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