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Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин

Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин
Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин

Фото pixabay.com, «Авито»

На «Авито» новосибирцы активно покупают костюмы на Хеллоуин. Им предлагают купить очень много масок маньяка из «Пятницы, 13-го», рога дьяволицы, косы смерти и маску из «Игры в кальмара».

Приближается 31 октября, а с ним и самый жуткий праздник года – Хеллоуин. Жители Новосибирска начали быстрее готовиться к празднику смерти и закупать костюмы. Костюм культового маньяка Джейсона из «Пятницы, 13-го», Чумного Доктора и Королевы Меры из «Аквамена» выставили на продажу на сайте «Авито».

Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин 2

На сайте опубликовано уже несколько сотен объявлений с костюмами или отдельными аксессуарами для Хеллоуина. Например, один из магазинов выставил на «Авито» костюм Джейсона Вурхиза из знаменитой франшизы фильмов «Пятница, 13-е». Купить устрашающую маску и широкую растерзанную рубашку можно за 1 700 рублей.

Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин 3

Фанаты российского фильма о Майоре Громе могут порадоваться – у них есть возможность купить полный костюм Чумного Доктора. В набор входят чёрный плащ, красная маска врачевателя чумы и революционное настроение. Продаётся всё это за 2 500 рублей.

Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин 4

Ещё одна девушка-косплеер продаёт костюм Королевы Меры из фильма «Аквамен». Продавец указала, что зелёный комбинезон изначально купила на «Алиэкспресс». Костюм очень удачно использовался для фотосессий и отлично подойдёт для Хеллоуина. Примерный размер – 44-46, продаётся за 750 рублей.

Фото Рога дьяволицы и коса смерти: новосибирцы скупают жуткие костюмы на Хеллоуин 5

Другой новосибирец продаёт маску с квадратом из «Игры в кальмара». Продавец уверен, что «с такой маской можно произвести незабываемое впечатление на любой вечеринке». Стоит маска 310 рублей. Но помните: при людях снимать её нельзя.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестные сожгли чёрную кошку в преддверии Хеллоуина. В полиции сообщили, что проверят данную информацию.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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