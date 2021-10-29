Сделки по недвижимости стали совершаться онлайн в 9 раз чаще в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За два года новосибирцы стали в девять раз реже приходить в Росреестр, чтобы совершить сделку купли-продажи недвижимости.

С 2019 года количество сделок купли-продажи недвижимости в Новосибирской области, совершённых онлайн и без личного визита в Росреестр, выросло в девять раз.

Как пишет «BFM-Новосибирск», в 2019 году доля регистрации ипотечных договоров электронным способом составляла 7%, а к октябрю 2021-го увеличилась до 65%. Доля договоров, заключённых для участия в долевом строительстве, выросла с 5 до 60%.

По мнению экспертов, причина такого роста — в цифровизации, которая даёт Росреестру возможность обработать несколько запросов за одну минуту. Как отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, за 2021 год в работе Управления практически отсутствовали сбои.

«В 2019 году при переходе на проектное финансирование или систему страхования ДДУ периодически зависал сайт организации. У застройщиков и покупателей возникали проблемы с регистрацией сделок, и даже появлялись коллективные жалобы от строительных компаний. Последние два года к работе ведомства нет серьезных замечаний», — отметил эксперт, рассказывая о нововведениях.

Для жителей Новосибирской области регистрация документов в электронном виде привлекательнее, чем процедура в МФЦ — за счёт сокращения сроков регистрации.

Также параллельно идёт цифровизация архивов ведомства, и это тоже влияет на скорость обработки заявок.

Как ранее писал Сиб.фм, по мнению новосибирских экспертов по недвижимости, на этом рынке не происходит ничего пугающего. «Всё прогнозируемо и подлежит коррекции», — считает один из представителей Союза строителей Новосибирской области.

Напомним, по словам независимого аналитика рынка недвижимости Николаева, между объёмами сданного застройщиками в Новосибирске жилья в 2021 году и количеством их продаж в предшествующем периоде существует взаимосвязь.