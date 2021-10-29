Тест на антитела: почему переболевшим коронавирусом не дают QR-коды

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

QR-код о перенесённом коронавирусе придёт, только если есть документальное подтверждение, что вы им переболели. Врач должен вписать диагноз COVID-19 в медицинскую карту, а медучреждение передать данные в ковидный реестр. Справки об антителах к коронавирусу будет недостаточно.

Для сертификата с QR-кодом о перенесённом коронавирусе необходимо не просто обращение в медицинское учреждение, но и диагноз COVID-19 (а не грипп или ОРВИ), поставленный врачом и занесённый в медицинскую карту пациента. Медучреждение должно передать в ковидный реестр информацию о пациенте и его излечении.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины.

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально»,

– предупреждает портал «Госуслуги».

Справка на бумажном носителе, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, равноценна QR-коду переболевшего.

Иногда, чтобы доказать врачу из поликлиники диагноз COVID-19, пациенты делают платный ПЦР-тест и предъявляют доктору его результаты. Это может сработать.

Справка об уровне антител к коронавирусу не считается подтверждающим документом, не приравнивается к QR-коду вакцинированного или переболевшего ковидом и не позволит гражданину проходить на массовые мероприятия или в спортзалы, кинотеатры и театры, а также другие организации, вход в которые в Новосибирской области будет осуществляться только по QR-кодам с 30 октября 2021 года.

Самый эффективный «пропуск» в таком случае это QR-код вакцинированного. Он действителен целый год после прививки от коронавируса. При крайней нужде QR-код можно получить сделав ПЦР-тест. Но отрицательный ПЦР-тест на коронавирус действителен только 72 часа.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как получить справку о медотводе от прививки даже при обязательной вакцинации.