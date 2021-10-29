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В Новосибирске ограничат стоянку автомобилей на Вокзальной магистрали

Фото В Новосибирске ограничат стоянку автомобилей на Вокзальной магистрали
Фото В Новосибирске ограничат стоянку автомобилей на Вокзальной магистрали

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске запретят парковку на Вокзальной магистрали. Автомобилистов будут штрафовать или эвакуировать их транспорт.

С 11 ноября в Новосибирске на двух участках дороги ограничат остановку автотранспорта. Водителей могут оштрафовать или эвакуировать автомобиль за парковку в неположенном, но удобном месте, пишет «ЧС-Инфо».

Речь идёт о парковке на Вокзальной магистрали, где сегодня проходят ремонтные работы к МЧМ-2023. Власти Новосибирска предупредили, что после завершения работ автомобилисты должны будут внимательно изучить новые дорожные знаки.

На двух участках дороги на Вокзальной магистрали появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Расположены они будут по следующим адресам:

от Вокзальной магистрали, 16 до улицы Советской;

от проспекта Димитрова до улицы Ленина (в обе стороны).

Предполагается, что данное ограничение поможет улучшить пропускную способность на Вокзальной магистрали.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области впервые за много лет почти в 2 раза вырастет транспортный налог. Кто и сколько будет платить – читайте в нашем материале.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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