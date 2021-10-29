В Новосибирске раскритиковали повышение транспортного налога в 2 раза

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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили повышение транспортного налога в регионе в 1,7 раза. Сибиряки раскритиковали такое решение властей.

Жители Новосибирска гневно отреагировали на повышение транспортного налога в регионе почти в 2 раза. Пользователи социальных сетей назвали такое решение властей «маразмом».

28 октября депутаты Заксобрания Новосибирской области решили повысить транспортный налог в регионе. Для водителей машин мощностью до 100 л. с. он вырастет на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 – на 15 рублей, от 150 – на 25-50 рублей. Владельцы транспортных средств мощностью свыше 200 л. с. будут платить на 37,5-75 рублей больше за каждую лошадиную силу.

Повышение транспортного налога в Новосибирске вызвало гнев местных жителей. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» комментаторы назвали это решение властей «маразмом». Горожане отметили плохое качество дорог в регионе и вспомнили про огромную задолженность по налогам в области.

«Асфальт с дорог сняли, парковочные карманы закатали, ездим по городу как по минному полю»; «Дороги людям сделайте, потом налоги повышайте»; «Будут дороги – будут и налоги», – качество дорог стало основной темой возмущения горожан.

Однако нашлись и сторонники данного нововведения. Комментаторы напомнили, что в Новосибирске, по сравнению с другими регионами, один из самых низких транспортных налогов.

Ранее Сиб.фм писал, когда в Новосибирской области начнёт действовать новый транспортный налог.