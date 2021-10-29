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В Новосибирске задержали 22-летнего водителя Range Rover без номеров

Фото В Новосибирске задержали 22-летнего водителя Range Rover без номеров
Фото В Новосибирске задержали 22-летнего водителя Range Rover без номеров

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске полиция задержала водителя элитного внедорожника без номеров.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя из ближнего зарубежья, который гонял по Новосибирску на машине без госномеров. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«На днях сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя Range Rover, который ездил без номеров и нагло нарушал правила дорожного движения. Сегодня автоинспекторы задержали еще одного такого же нарушителя», – рассказал начальник отделения пропаганды регионального ГИБДД Сергей Страдымов.

В ведомстве объяснили, что провели проверку по факту публикаций в социальных сетях о нарушителе правил дорожного движения, который ездил на Range Rover без государственных регистрационных знаков.

После этого автоинспекторы задержали еще одного водителя Range Rover без номеров. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья ездил по Новосибирску, нарушая ПДД.

Нарушителя задержали на улице Каменской и доставили в отдел полиции. Документов на право управления транспортным средством у 22-летнего мужчины не было. Его привлекут к ответственности за три административных правонарушения.

Какое наказание понесет нарушитель дорожного движения, определит суд. Ему грозит лишение водительских прав и штраф до пяти тысяч пятисот рублей, сообщили в УГИБДД России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском с элитной парковки угнали Lexus за 8 миллионов рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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