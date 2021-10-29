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Зарплата бюджетников повышена на 3,9% с 1 октября в Новосибирске

Фото Зарплата бюджетников повышена на 3,9% с 1 октября в Новосибирске
Фото Зарплата бюджетников повышена на 3,9% с 1 октября в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В последний раз зарплаты работников муниципальных учреждений увеличивали 1 октября прошлого года.

С 1 октября в Новосибирске повысят заработную плату учителей, воспитателей, библиотекарей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Новосибирска. По решению мэра Анатолия Локтя, индексация составит 3,9% .

Отмечается, что повышение зарплат предусмотрено и для специалистов, замещающих должности, которые не относятся к муниципальной службе. К ним относят экспертов, техников и т. д.

Последний раз зарплаты сотрудников муниципальных учреждений в Новосибирске увеличивали 1 октября 2020 года, тогда повышение составило 3%.

Индексация в 2021 году связана с ростом цен на товары и услуги и гарантирована статьёй 134 Трудового кодекса РФ.

Решение вступит в силу после опубликования в Бюллетени органов местного самоуправления.

Индексация коснётся всех работников муниципальных учреждений, за исключением тех, кто указан в майских указах Президента РФ — на них распространяется другой порядок увеличения зарплаты.

Также увеличение заработной платы на 3,9% не коснётся муниципальных служащих. Варианты оплаты их труда обсудили на XI сессии Совета депутатов Новосибирска 27 октября.

Обычно зарплаты бюджетных работников поднимают параллельно с муниципальными служащими, но из-за поправки депутата Антона Картавина решение по работникам муниципалитета замедлилось — теперь повышение зарплат они будут ждать не меньше месяца.

Именно поэтому Анатолий Локоть принял решение об индексации заработных плат бюджетников раньше декабря.

На данный момент в муниципальных учреждениях города работают более 50 тысяч человек.

Как ранее писал Сиб.фм, зарплата новосибирских чиновников также может увеличиться на 3,9%. За это проголосовали 37 депутатов из 44 на прошедшей 27 октября сессии в правительстве.

Напомним, в бюджете города заложены и средства на содержание мэра. Например, на 2021 год выделили 4,4 миллиона рублей — 3 из них уже потрачены.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

мэрия
Новосибирская область
зарплата
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