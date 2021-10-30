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Банду дачных воров задержали под Новосибирском

Фото Банду дачных воров задержали под Новосибирском
Фото Банду дачных воров задержали под Новосибирском

Pixabay.com

Искитимские полицейские задержали банду грабителей, которые в сентябре и октябре 2021 года совершили серию краж из дачных домов под Новосибирском.

Полиция задержала трех членов банды, обчистивших несколько пригородных дач под Новосибирском, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Задержанные причастны к совершению шести краж на территории Новосибирской области», – заявили в МВД России по Новосибирской области.

С сентября 2021 года в полицию Искитима обратились несколько граждан с заявлениями о кражах на территории дачного общества. Сотрудники правоохранительных органов определили, что преступления объединены одинаковым характером.

По данным следствия, воры забирались в дома, взламывая двери. Они выносили технику и инструменты.

В результаты розыскных мероприятий оперативники задержали троих жителей Черепаново в возрасте от 31 года до 33 лет. Ранее мужчины были судимы за кражи, разбой, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время обыска у них дома обнаружили украденные вещи.

Заведены уголовные дела о краже, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сами грабители свою вину признали. Их проверяют также на причастность к другим похожим преступлениям на территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее Сиб.фм писал, что сибиряк попал под суд за кражу детской коляски для новорожденной дочери.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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