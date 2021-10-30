Избиение семиклассницы в гимназии Новосибирска проверит прокуратура

Фото с сайта pixabay.com
Новосибирская прокуратура проводит проверку информации об избиении ученицы одной из новосибирских гимназий.
Прокуратура Новосибирска проведёт проверку после сообщений в СМИ об избиениие семиклассницы в одной из гимназий города.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят, как исполняется законодательство об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиту прав ребёнка.
Результаты, полученные в ходе уголовно-процессуальной проверки, взяты на контроль в прокуратуре. При обнаружении оснований будут приняты меры реагирования.
Как ранее писал Сиб.фм, видео с избиением девочки попало в соцсети, после чего об инциденте сообщили локальные СМИ. Как утверждает автор видео, школьницу травят уже несколько лет.
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