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общество

Избиение семиклассницы в гимназии Новосибирска проверит прокуратура

Фото Избиение семиклассницы в гимназии Новосибирска проверит прокуратура
Фото Избиение семиклассницы в гимназии Новосибирска проверит прокуратура

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирская прокуратура проводит проверку информации об избиении ученицы одной из новосибирских гимназий.

Прокуратура Новосибирска проведёт проверку после сообщений в СМИ об избиениие семиклассницы в одной из гимназий города.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят, как исполняется законодательство об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиту прав ребёнка.

Результаты, полученные в ходе уголовно-процессуальной проверки, взяты на контроль в прокуратуре. При обнаружении оснований будут приняты меры реагирования.

Как ранее писал Сиб.фм, видео с избиением девочки попало в соцсети, после чего об инциденте сообщили локальные СМИ. Как утверждает автор видео, школьницу травят уже несколько лет.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
школьники
избиение
травля
гимназия
яндекс.дзен

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