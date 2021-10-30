Полиция раскрыла подробности избиения школьницы в гимназии № 8 Новосибирска

Фото с сайта правительства Новосибирской области

После сообщения об издевательствах над школьницей в гимназии № 8 в Новосибирске власти организовали экстренную проверку образовательного учреждения.

В Новосибирске началась проверка гимназии № 8 после сообщений об избиении школьницы в туалете.

«В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем", — сообщили 30 октября в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, видео с кадрами избиения школьницы было опубликовано в паблике «Инцидента» в соцсети "ВК". По утверждению автора видео, для девочки это не первый случай — буллинг школьницы продолжается уже несколько лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, с заявлением об избиении дочери в полицию 28 октября обратилась мать потерпевшей.

По предварительным данным, между девочками произошел словесный конфликт, они начали наносить друг другу удары руками и ногами. ​В итоге одна из школьниц была госпитализирована в больницу.

"После окончания лечения девочке​ ​ будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного ее​ здоровью", — сообщили в полиции.

Напомним, 30 октября региональная прокуратура начала проверку избиения школьницы.