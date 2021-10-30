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Прокуратура Бердска начала проверку после перелома черепа ученику школы

Фото Прокуратура Бердска начала проверку после перелома черепа ученику школы
Фото Прокуратура Бердска начала проверку после перелома черепа ученику школы

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Бердска проверит ссору школьников, из-за которой подросток получил перелом черепа.

Прокуратура Бердска начала проверку после инцидента в школе №3: там один из учеников сломал однокласснику череп. О начале проверки сообщила прокуратура Новосибирской области.

Как указывает ведомство, 26 октября в школе №3 «Пеликан» 13-летний ученик поссорился одоклассником. Ссора вылилась в перелом лобной кости. Ребёнка госпитализировали в травматологическое отделение ЦГБ Бердска.

Во время проверки сотрудники прокуратуры оценят, как исполняется законодательство об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиту прав ребёнка.

Результаты, полученные в ходе проверки, взяты на контроль в прокуратуре. При обнаружении оснований прокуроры примут необходимые меры.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура Новосибирска 30 октября начала проверку избиения семиклассницы в одной из гимназий города.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

школа
Новосибирская область
избиение
травма
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