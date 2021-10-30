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Школьник в Красноярске провалился в яму с кипятком

Фото Школьник в Красноярске провалился в яму с кипятком
Фото Школьник в Красноярске провалился в яму с кипятком

Фото pixabay.com

Подросток в микрорайоне Солнечный в Красноярске получил ожоги в результате падения в яму с кипятком. Полиция начала по факту инцидента проверку.

14-летний мальчик в Красноярске провалился в яму с кипятком, инцидент произошёл в микрорайоне Солнечный вечером 27 октября.

В полиции рассказали, что подросток в тот момент возвращался с прогулки и заметил возле дома лужу, от которой шёл пар. Мальчик попытался её обойти, но в результате оказался по пояс в яме.

Выбраться из неё пострадавший смог самостоятельно, а затем в одиночку дошёл до дома. Там родители вызвали врачей. В настоящее время подросток лечит ожоги дома.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили, что тем вечером в Солнечном произошёл порыв квартального подающего трубопровода. К 22:00 приехала аварийная бригада, которая устранила повреждения, пишет «Проспект Мира». Ребёнок попал в яму до приезда рабочих. Его здоровью ничто не угрожает.

Напомним, для жителя Новосибирской области падение в коммунальную яму в сентябре завершилось трагически. 48-летний мужчина захлебнулся и погиб. Вырытый участок был не огорожен.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Красноярский край
СГК
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