Сильные магнитны бури ожидаются 30 и 31 октября

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В выходные, 30 и 31 октября, на Земле ожидаются сильные магнитные бури классов G1 и G2. На работу техники такие колебания не повлияют, но гипертоники столкнутся с ухудшением самочувствия.

Магнитные бури классов G1 и G2 ожидаются на Земеле 30 и 31 октября. Они не повлияют на работу техники и электроприборов, но скажутся на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. График колебаний магнитного поля земли опубликован на на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Мощность магнитных бурь делится на 5 уровней — от G1 до G5. Те бури, что произойдут в субботу и воскресенье, могут стать причиной ухудшения самочувствия сейсмозависимых людей. Состояние более половины пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается во время магнитной бури, значительное число приступов стенокардии происходит в конце неблагоприятных дней.

Медики советую гипертоникам отказаться от поездок за рулём и не употреблять кофе и другие тонизирующие напитки. Лучшим решением будут прогулки на свежем воздухе.

Стоит отметить, что ноябрь будет спокойным в плане магнитных колебаний. Небольшое превышение магнитного фона ожидается только 6, 14 и 16 ноября.

Напомним, в октябре Сиб.фм опубликовал полный график магнитных бурь на ноябрь.