В Новосибирске 349 человек заболели и 12 умерли за сутки от COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки зафиксировано еще 349 случаев заражения коронавирусом, в стационарах умели 12 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 30 октября в регионе зарегистрировано 349 заражений за сутки. Скончались 12 человек.

"Это мужчины в возрасте 72 года, 74 года, 81 год, 84 года, 85 лет и женщины в возрасте 38 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 83 года", — говорится в сообщении штаба.

Всего в регионе от коронавируса умерли 3 366 человек.

На сегодняшний день в реанимации находятся 313 человек, 56 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области выявлено 70 627 случаев коронавируса, умерли 3366 человек.

Напомним, смертность от коронавируса в Новосибирской области в сентябре 2021 года выросла в 4 раза.