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общество

Смертность от COVID-19 в Новосибирской области за год выросла в 4 раза

Фото Смертность от COVID-19 в Новосибирской области за год выросла в 4 раза
Фото Смертность от COVID-19 в Новосибирской области за год выросла в 4 раза

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса в сентябре 2021 года умерли 360 человек. Это почти в 4 раза больше, чем в сентября 2020 года.

Росстат обнародовал данные о смертности от коронавируса за сентябрь 2021 года в Новосибирской области. В инфекционных стационарах скончались 360 больных COVID-19. Это почти в 4 раза больше, чем в сентябре 2020 года.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года от коронавируса в регионе умерли 90 пациентов.

Общая смертность в Новосибирской области за первый месяц осени составила 3492 человека, то есть на 206 умерших больше, чем в 2020 году.

Осенью 2021 года в регионе отмечается резки рост заболеваемости и смертности от новой коронавирусной инфекции. В течении последней недели ежедневно фиксируется порядка 300 новых случаев заражения COVID-19, в инфекционных стационарах ежесуточно умирают около 10 человек.

С 30 октября в Новосибирской области действует режим нерабочих дней — он направлен на то, чтобы разобщить людей в коллективах, а также дать жителям возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в большой интервью Сиб.фм рассказала о запасе свободного коечного фонда в регионе и о том, как переносят коронавирус привиты от ковид пациенты.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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