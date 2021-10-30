Смертность от COVID-19 в Новосибирской области за год выросла в 4 раза

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса в сентябре 2021 года умерли 360 человек. Это почти в 4 раза больше, чем в сентября 2020 года.

Росстат обнародовал данные о смертности от коронавируса за сентябрь 2021 года в Новосибирской области. В инфекционных стационарах скончались 360 больных COVID-19. Это почти в 4 раза больше, чем в сентябре 2020 года.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года от коронавируса в регионе умерли 90 пациентов.