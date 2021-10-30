Смертность от COVID-19 в Новосибирской области за год выросла в 4 раза

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
В Новосибирской области от коронавируса в сентябре 2021 года умерли 360 человек. Это почти в 4 раза больше, чем в сентября 2020 года.
Росстат обнародовал данные о смертности от коронавируса за сентябрь 2021 года в Новосибирской области. В инфекционных стационарах скончались 360 больных COVID-19. Это почти в 4 раза больше, чем в сентябре 2020 года.
По данным Росстата, в сентябре 2020 года от коронавируса в регионе умерли 90 пациентов.
Общая смертность в Новосибирской области за первый месяц осени составила 3492 человека, то есть на 206 умерших больше, чем в 2020 году.
Осенью 2021 года в регионе отмечается резки рост заболеваемости и смертности от новой коронавирусной инфекции. В течении последней недели ежедневно фиксируется порядка 300 новых случаев заражения COVID-19, в инфекционных стационарах ежесуточно умирают около 10 человек.
С 30 октября в Новосибирской области действует режим нерабочих дней — он направлен на то, чтобы разобщить людей в коллективах, а также дать жителям возможность пройти вакцинацию от коронавируса.
Напомним, ранее замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в большой интервью Сиб.фм рассказала о запасе свободного коечного фонда в регионе и о том, как переносят коронавирус привиты от ковид пациенты.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают